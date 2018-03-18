Съел бюллетень: появилось видео необычной акции на выборах в России

В России в день президентских выборов, 18 марта, мужчина съел бюллетень, продемонстрировав таким образом протест против всех кандидатов.

Соответствующее видео опубликовал Андрей Свириденко на YouTube, назвав свою акцию "Пипл хавает".

"Когда власть считает, что народу можно подсовывать любых клоунов вместо кандидатов, единственный выход довести этот цирк до абсурда: мы схаваем любых кандидатов и любые инициативы", - написал он.

Отметим, по данным ЦИК РФ, состоянием на 17:00 (16:00 по Киеву) явка на выборы составляет якобы 51,9%.

Как писал "Обозреватель", в России грубо нарушили закон, досрочно обнародовав первые результаты выборов.