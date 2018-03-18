З'їв бюлетень: з'явилося відео незвичайної акції на виборах в Росії

У Росії в день президентських виборів, 18 березня, чоловік з'їв бюлетень, продемонструвавши таким чином протест проти всіх кандидатів.

Відповідне відео опублікував Андрій Свириденко на YouTube, назвавши свою акцію "Піпл хаває".

"Коли влада вважає, що народу можна підсовувати будь-яких клоунів замість кандидатів, єдиний вихід довести цей цирк до абсурду: ми схаваємо будь-яких кандидатів і будь-які ініціативи", - написав він.

Відзначимо, за даними ЦВК РФ, станом на 17:00 (16:00 за Києвом) явка на вибори складає нібито 51,9%.

Як писав "Обозреватель", в Росії грубо порушили закон, достроково оприлюднивши перші результати виборів.