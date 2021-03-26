СБУ потроллила предателей в Крыму зашифрованным сообщением – СМИ

В оккупированным Россией Крыму на нескольких радиостанциях 25 марта прозвучало "поздравление" бывшим коллегам с Днем Службы безопасности Украины в зашифрованном виде.

Об этом пишет ТСН со ссылкой на собственные источники, уточняя, что ФСБ уже начала проверку по данному факту. Соответствующие видео опубликовали в сети (чтобы посмотреть их, доскролльте страницу до конца).

Так, одно из объявлений звучало следующим образом: "Поздравляем бывших коллег из театра на Ивана Франко в Симферополе с профессиональным праздником. Мы вас не забываем, наша память не имеет сроков давности. От коллектива театра на Владимирской".

"Коллеги из театра на Владимирской приветствуют бывших коллег из театра на Ивана Франко с профессиональным праздником. Мы вас не забываем, наша память не имеет сроков давности", – говорится в еще одном "поздравлении".

ТСН поясняет, что под "театром" имеется ввиду отделение СБУ. На улице Ивана-Франко в Симферополе располагались сотрудники Службы безопасности, а сейчас там – офис Федеральной службы безопасности РФ.

На улице Владимирской в Киеве расположено Центральное управление спецслужбы.

Напомним, что 25 марта отмечается День Службы безопасности Украины, который был установлен указом президента Леонида Кучмы в 2001 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне 2020 года возле российских дипломатических представительств во Львове, Киеве и Одессе разместили герб СБУ.