СБУ потролила зрадників в Криму зашифрованим повідомленням – ЗМІ

В окупованому Росією Криму на кількох радіостанціях 25 березня прозвучало "привітання" колишнім колегам з Днем Служби безпеки України в зашифрованому вигляді.

Про це пише ТСН з посиланням на власні джерела, уточнюючи, що ФСБ вже почала перевірку за даним фактом. Відповідні відео опублікували в мережі (щоб подивитися їх, доскрольте сторінку до кінця).

Так, одне з оголошень звучало наступним чином: "Вітаємо колишніх колег з театру на Івана Франка в Сімферополі з нагоди професійного свята. Ми вас не забуваємо, наша пам'ять не має строків давності. Від колективу театру на Володимирській".

"Колеги з театру на Володимирській вітають колишніх колег з театру на Івана Франка з нагоди професійного свята. Ми вас не забуваємо, наша пам'ять не має термінів давності", – йдеться в ще одному "привітанні".

ТСН пояснює, що під "театром" мається на увазі відділення СБУ. На вулиці Івана-Франка в Сімферополі перебували співробітники Служби безпеки, а зараз там – офіс Федеральної служби безпеки РФ.

На вулиці Володимирській в Києві розташовано Центральне управління спецслужби.

Нагадаємо, що 25 березня відзначається День Служби безпеки України, який був встановлений указом президента Леоніда Кучми в 2001 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в червні 2020 року поблизу російських дипломатичних представництв у Львові, Києві та Одесі розмістили герб СБУ.