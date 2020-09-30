РосСМИ случайно выдали фото истребителя ВСУ за свой самолет. Фото конфуза
Российский пропагандистский ресурс РИА Новости проиллюстрировал новость о якобы перехвате самолетов НАТО над Балтийским морем фотографией украинского истребителя Су-27.
В публикации СМИ в Twitter на хвосте самолета четко виден тризуб, однако заголовок новости гласит "Российский Су-27 перехватил самолеты НАТО над Балтийским морем".
Глупая ошибка авторов поста вызвала ажиотаж в сети и стала поводом для массы шуток и остроумных комментариев, которые оставили пользователи микроблога.
"И заняли до получки", "Я так понимаю, свое г*вно на фотке стыдно показывать", "На фото рядом с украинским истребителем, наверное, ваши российские невидимки?", "Я так понимаю, на фото самолет НАТО из Украины", "Слава нации. Украинские самолеты, летающие над Петербургом с перехваченными НАТО, вместе в Петербург и российские Су-27 сопровождали, дорогу показывали по всему Балтийскому морю в Финский залив к Неве, чтобы не потерялись", – шутят люди.
"Украинцы отжали самолет прямо в полете", "Мало того – они его еще и перекрасили в полете", "Слава Украине! Наш Су-27 уже освободил Балтику от России", "Почему на россиянском самолете украинский тризуб? Эй, РИА Новости – объясните?", "Балтийское море – это Украина!", "Азаза, на фото украинский Су с тризубом на крыле", – продолжилась дискуссия под проколом российских пропагандистов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
22 сентября в Тверской области разбился военный истребитель Су-30 ВС РФ. Катастрофа произошла при совершении планового учебно-тренировочного полета.
В сети показали место падения российского истребителя.
Причиной ЧП стала ошибочная атака экипажем Су-35 – вместо фотовыстрела он ударил из главного калибра.
Доказательства этой версии нашли в переговорах пилотов перед ЧП.
Журналист Юрий Бутусов отметил, что сбитый в РФ во время учебного воздушного боя истребитель Су-30 стал позором российской авиации, который войдет в мировую историю.