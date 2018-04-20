"Путин всех победит": воспитательница придумала недетскую игру

В сети появилась фотография с детского утренника, на которой малышам на голову одели таблички с лицами президентов и политиков.

На инцидент обратил внимание журналист Александр Тверской.

"Что. Это. Такое", - пишет он на своей странице в Facebook.

На фотографии также едва заметен российский флаг. Можно предположить, что речь идет о каком-нибудь из российских городов.

В комментариях к записи пользователи выдвинули множество вариантов о происходящем.

"Надо так понимать, это утренник. На котором Путин победит всех злодеев", - написал российский журналист Аркадий Бабченко.

"Очень знакомое развлечение... пионерско-комсомольско-стройотрядовских времен. Добро пожаловать взад. В смысле в СССР. Наверное, воспитательница решила тряхнуть молодостью", - предположила Людмила Палаш.

"Там есть детки, которые остались сами собой, но думают, что их обделили...." - отметил Виктор Барладин.

"Это главы "Л\ДНР", - ответил ему Тверской.

"А за Порошенко, что-то не разберу, Стас Михайлов?" - поинтересовался Кирилл Вдовин.

Как сообщал "Обозреватель", в Санкт-Петербурге продаются конфеты с изображением на этикетке президента РФ Владимира Путина по 2434 руб. (1165 грн) за 1 кг.