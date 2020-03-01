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1 марта • обновлено в 16:55
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Путин обронил у памятника две гвоздики и нарвался на пророчество

14.5т
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Президент России Владимир Путин прибыл в Псков для возложения цветов к памятнику десантникам 6-й роты и попал в неловкую ситуацию.

Так, по дороге к монументу глава РФ потерял две гвоздики. Фото с этим нюансом показал в своем Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Владимир Путин в Пскове

Владимир Путин в Пскове

Twitter Дмитрия Смирнова

В комментариях этот конфуз тут же охарактеризовали как некий знак.

"Путин обронил две гвоздики – это знак?" – спросил один из пользователей.

Путин обронил у памятника две гвоздики и нарвался на пророчество

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин поделился советом о том, как нужно молиться Богу, и попал под волну насмешек.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Обоз пробил очередное дно!!! Д*билы, вам еще на надоело х*ню печатать???
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7
1
Виня Ксения
Виня Ксения
Да сдохнет он.. вот и вся примета. Сколько еще можно быть неизлечимо больным?
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3
4
Ку Алексей
Ку Алексей
Виня Ксения, все там будем или чубатые свинопасы считают себя бессмертными?
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4
1
Вася Дядя
Вася Дядя
А в Китае сегодня упал мешок с рисом!
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5
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