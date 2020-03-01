Путин обронил у памятника две гвоздики и нарвался на пророчество

Президент России Владимир Путин прибыл в Псков для возложения цветов к памятнику десантникам 6-й роты и попал в неловкую ситуацию.

Так, по дороге к монументу глава РФ потерял две гвоздики. Фото с этим нюансом показал в своем Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Владимир Путин в Пскове Twitter Дмитрия Смирнова

В комментариях этот конфуз тут же охарактеризовали как некий знак.

"Путин обронил две гвоздики – это знак?" – спросил один из пользователей.

Владимир Путин прилетел в Псков: Президент возложил цветы к памятнику десантникам 6-й роты pic.twitter.com/SOoGTi1lWc — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 1, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин поделился советом о том, как нужно молиться Богу, и попал под волну насмешек.

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