Путін кинув біля пам'ятника дві гвоздики і нарвався на пророцтво

Президент Росії Володимир Путін прибув у Псков для покладання квітів до пам'ятника десантникам 6-ї роти і потрапив у незручну ситуацію.

Так, по дорозі до монументу глава РФ загубив дві гвоздики. Фото з цим нюансом показав у своєму Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов.

Володимир Путін у Пскові Twitter Дмитра Смирнова

У коментарях цей конфуз тут же охарактеризували як якийсь знак.

"Путін кинув дві гвоздики – це знак?" – запитав один із користувачів.

Володимир Путін прилетів в Псков: Президент поклав квіти до пам'ятника десантникам 6-ї роти pic.twitter.com/SOoGTi1lWc - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) March 1, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін поділився порадою про те, як потрібно молитися Богу, і потрапив під хвилю насмішок.

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