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1 березня • оновлено в 16:56
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Путін кинув біля пам'ятника дві гвоздики і нарвався на пророцтво

14.6т
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Президент Росії Володимир Путін прибув у Псков для покладання квітів до пам'ятника десантникам 6-ї роти і потрапив у незручну ситуацію.

Так, по дорозі до монументу глава РФ загубив дві гвоздики. Фото з цим нюансом показав у своєму Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов.

Володимир Путін у Пскові

Володимир Путін у Пскові

Twitter Дмитра Смирнова

У коментарях цей конфуз тут же охарактеризували як якийсь знак.

"Путін кинув дві гвоздики – це знак?" – запитав один із користувачів.

Путін кинув біля пам'ятника дві гвоздики і нарвався на пророцтво

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін поділився порадою про те, як потрібно молитися Богу, і потрапив під хвилю насмішок.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Обоз пробил очередное дно!!! Д*билы, вам еще на надоело х*ню печатать???
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7
1
Виня Ксения
Виня Ксения
Да сдохнет он.. вот и вся примета. Сколько еще можно быть неизлечимо больным?
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3
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Ку Алексей
Ку Алексей
Виня Ксения, все там будем или чубатые свинопасы считают себя бессмертными?
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4
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Вася Дядя
Вася Дядя
А в Китае сегодня упал мешок с рисом!
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5
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