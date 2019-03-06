"Путін не дає заснути?" Захарову висміяли за нове безглузде фото

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова нарвалася на критику і насмішки, опублікувавши нову фотографію.

Так, чиновниця на своїй сторінці в Instagram оприлюднила селфі, зроблене на задньому сидінні автомобіля. При цьому вона поскаржилася на недосипання.

"Дивлюся на свої вічно заспані очі і повторюю: "Не бреши собі — ти ніколи не виспишся", — підписала фото Захарова.

Марія Захарова instagram.com/mzakharovamid

"Спікер руссо-МЗС Маша Захарова поставила сьогодні фоточку — нову, але не свіжу. "Заспані очі", розмови із собою, інстинктивний пошук, що б нюхнути... Кокаїнова абстиненція детектед", — прокоментував український політтехнолог Олексій Голобуцький у своєму Telegram-каналі.

"Як брехати перестанете, так і зможете виспатися", "Путін не дає заснути?" "Виглядаєте, як елітна повія", "Продайте шубу і нагодуйте голодних росіян", — пишуть у коментарях під постом.

Марія Захарова politeka.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Захарова заявила, що США та НАТО готують передачу зброї венесуельській опозиції. За її словами, до цієї операції залучать українську компанію "Антонов".

Український журналіст Роман Цимбалюк яскраво припинив її обурення з цього приводу і розгромив цинічну брехню Захарової про нібито допомогу РФ для Донбасу, під якою маскують поставки зброї для окупантів.

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