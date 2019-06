Простая математическая задача разделила сеть

В Twitter разгорелась настоящая дискуссия вокруг сложения двух чисел. Так, пользователь с ником @Wparks91 обратился с вопросом по математике начальных классов, и получил один ответ, но разные варианты решения.

"Что происходит у вас в голове при решении 27 плюс 48", — поинтересовался микроблогер. Оказалось, что многие по-своему решали эту задачу.

Большинство людей стали отвечать, что сначала складывают 20 и 40, а потом остатки — 7 и 8. В результате они суммируют получившиеся числа и находят ответ.

Девушка под ником @istylekinks предложила сложить 8 и 7, а затем добавить единицу к 4 и 2: "8 плюс 7 это 15, добавляем 1. 4 плюс 2 плюс 1 будет 7. В сумме 75".

What happens in your head when you do 27+48?