Простий математичний приклад розділив мережу

У Twitter розгорілася справжня дискусія довкола додавання двох чисел. Так, користувач із ніком @Wparks91 звернувся з питанням з математики початкових класів, і отримав одну відповідь, але різні варіанти вирішення.

"Що відбувається у вас у голові при вирішенні 27 плюс 48", – поцікавився мікроблогером. Виявилося, що багато хто по-своєму вирішував це завдання.

Більшість людей стали відповідати, що спочатку додають 20 і 40, а потім залишки – 7 і 8. У результаті вони підсумовують отримані числа і знаходять відповідь.

Дівчина під ніком @istylekinks запропонувала скласти 8 і 7, а потім додати одиницю до 4 і 2: "8 плюс 7 це 15, додаємо 1. 4 плюс 2 плюс 1 буде 7. В сумі 75".

What happens in your head when you do 27 + 48?