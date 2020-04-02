Притула эпично затроллил главу Офиса Зеленского: опубликован "компромат"

Шоумен Сергей Притула опубликовал пародию на скандал с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Дениса.

В Telegram-канале ведущий опубликовал шутливое видео, на котором он "решат" вопросы трудоустройства на украинские телеканалы.

"В сеть слили скрытую видеозапись секретной встречи гражданина С.П. с неизвестным лицом, на котором они обсуждают трудоустройство красивых девочек и какого-то мутного типочка", – смеется Притула.

Как писал OBOZREVATEL, накануне президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководством фракции "Слуга народа", чтобы обсудить ситуацию вокруг "пленок Ермака".

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