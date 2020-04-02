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3 квітня • оновлено в 02:41
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Притула епічно затролив главу Офісу Зеленського: опубліковано "компромат"

2.5т
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Шоумен Сергій Притула опублікував пародію на скандал з братом глави Офісу президента Андрія Єрмака Дениса.

У Telegram-каналі ведучий опублікував жартівливе відео, на якому він "вирішує" питання працевлаштування на українські телеканали.

"У мережу злили прихований відеозапис секретної зустрічі громадянина С.П. з невідомою особою, на якому вони обговорюють працевлаштування красивих дівчаток і якогось мутного тіпочка", – сміється Притула.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні президент України Володимир Зеленський зустрівся з керівництвом фракції "Слуга народу", щоб обговорити ситуацію навколо "плівок Єрмака".

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Автор
Кирило Лютий
Особи
Сергій Притула Андрій Єрмак
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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