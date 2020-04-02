Притула епічно затролив главу Офісу Зеленського: опубліковано "компромат"

Шоумен Сергій Притула опублікував пародію на скандал з братом глави Офісу президента Андрія Єрмака Дениса.

У Telegram-каналі ведучий опублікував жартівливе відео, на якому він "вирішує" питання працевлаштування на українські телеканали.

"У мережу злили прихований відеозапис секретної зустрічі громадянина С.П. з невідомою особою, на якому вони обговорюють працевлаштування красивих дівчаток і якогось мутного тіпочка", – сміється Притула.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні президент України Володимир Зеленський зустрівся з керівництвом фракції "Слуга народу", щоб обговорити ситуацію навколо "плівок Єрмака".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!