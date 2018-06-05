"Потомки королей": Добкин собрался отдать Польше два украинских замка

В случае прихода к власти, скандальный нардеп от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин собирается передать Польше управление Олеським и Подгорецким замками, расположенными во Львовской области.

"Поляки такие же, как и мы, только успешнее. Намного успешнее. Они свою Польшу в разы больше любят и берегут, чем наши, все вместе взятые "патриоты". Да и патриоты ли они у нас?! Это ещё большой вопрос! Приду к власти, передам полякам Олеський и Подгорецкий замки. Всё равно их "убивают" во Львовской области. Не следят и не содержат, как следует. А ведь там родились несколько поколений польских королей!" - написал он на своей странице в Facebook.

Также политик считает, что пусть хоть королевские потомки всё восстановят и сохранят в своих родовых гнёздах.

"Как и положено хранить свою историю. А землю под этими замками я потомкам польских королей не передам. Земля наша. И не передаётся. Никому! Даже потомкам королей", - добавил Добкин.

Напомним, ранее Добкин по-хамски поглумился над украинским языком.