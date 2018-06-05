"Нащадки королів": Добкін зібрався віддати Польщі два українських замки

У разі приходу до влади скандальний нардеп від "Опозиційного блоку" Михайло Добкін збирається передати Польщі управління Олеським і Підгорецьким замками, розташованими у Львівській області.

"Поляки такі ж, як і ми, тільки успішніші. Набагато успішніші. Вони свою Польщу в рази більше люблять і бережуть, ніж наші, всі разом узяті "патріоти". Та й чи патріоти вони у нас?! Це ще велике питання! Прийду до влади, передам полякам Олеський та Підгорецький замки. Все одно їх "вбивають" у Львівській області. Не стежать і не доглядають, як слід. А там же народилися кілька поколінь польських королів!", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Також політик вважає, що нехай хоч королівські нащадки все відновлять і збережуть у своїх родових гніздах.

"Як і належить зберігати свою історію. А землю під цими замками я нащадкам польських королів не передам. Земля наша. І не передається. Нікому! Навіть нащадкам королів", - додав Добкін.

Нагадаємо, раніше Добкін по-хамськи поглумився над українською мовою.