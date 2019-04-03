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"Під пальто 10 бронежилетів": Путін приїхав на відкриття заводу та зганьбився

5.5тЧитати матеріал російською

У мережі висміяли візит президента Росії Володимира Путіна на відкриття заводу Mercedes-Benz у Підмосков'ї.

Як повідомив у Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов, глава Кремля прибув на російському лімузині Aurus.

"У радянських власна гордість: Володимир Путін приїхав на відкриття заводу "Мерседес" на "Аурус", – йдеться в повідомленні.

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У коментарях одразу ж висміяли пост Смирнова, зазначаючи безглуздість появи Путіна на російському авто під час відкриття німецького заводу.

"Автомобіль нічого, тільки пічка не працює. Х*йло в пальто їздить", "У нього там під пальто бронежилетів 10 одягнуті. Влітку теж у пальто ходити буде", "Ох, точно. Броня-то на авто теж того, радянська" , "Радянські тільки дизайн п*здити можуть", "Радянські люди на "Аурус" по заводах "Мерседес" не їздять", "Радянський мав би прилетіти на ракеті "Восток-1", "Який же він крихітний","А чого не на киргизькому коні?", "Де клімат-контроль, людина в автомобілі мерзне", "Там із Совка тільки Путін", – писали в мережі.

"Під пальто 10 бронежилетів": Путін приїхав на відкриття заводу та зганьбився

Скріншот

"Під пальто 10 бронежилетів": Путін приїхав на відкриття заводу та зганьбився

Скріншот

"Під пальто 10 бронежилетів": Путін приїхав на відкриття заводу та зганьбився

Скріншот

"Під пальто 10 бронежилетів": Путін приїхав на відкриття заводу та зганьбився

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі росіяни заговорили про "відставку" Путіна.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Казбеков Зубек
Казбеков Зубек
Обоз ставит комментарии перхоти подзалупной в топ новостей. Браво браво мне нравится этот скрежет гнилых зубов от безсилия.
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Галицький Данило
Галицький Данило
Одна алкашня парашенская на хуйла дрочит.
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Короче завод открыт, да и аурум тоже ездит
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