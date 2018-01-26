Пешком в Петербург: СМИ поймали Путина на новом историческом конфузе

Президент России Владимир Путин попался на историческом конфузе во время телемоста в Казанском федеральном университете, перепутав города, между которыми ученый Михаил Ломоносов шел пешком.

Об этом пишет "TJournal".

"Если это, конечно, не легенда: Ломоносов пешком из Архангельска добрался до Петербурга. Это до сих пор для всех нас остается самым лучшим примером стремления к знаниям и реализации своей мечты. Поэтому мы, безусловно, должны это помнить всегда", – заявил Путин..

Отмечается, что никто из студентов не подал виду тому, что президент РФ ошибся. Ведь согласно историческим данным, Ломоносов отправился пешком не из Архангельска, а из села Холмогоры Архангельской области, которое находится в 76 км от областного центра. Помимо этого писатель шел не в Санкт-Петербург, а в Москву в декабре 1730 года. Добраться до конечного пункта ему удалось в январе 1731 года.

Тем временем, российский блогер Рустем Адагамов заявил, что оговорка Путина похожа на типичный еврейский анекдот про Рабиновича.

"То, что называется образованщиной. Это не легенда, г-н Путин. Ломоносов действительно добрался. Только не из Архангельска, а из Холмогор. И не пешком, а по большей части на санях с дровами. И не до Петербурга, а до Москвы — он поступил там в славяно-греко-латинскую академию. Получилось у вас, как в анекдоте про Рабиновича", – написал Адагамов.

Как сообщал "Обозреватель", в 2017 года Путин назвал Ярослава Мудрого на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном "русским князем".