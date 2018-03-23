"Паранойя или шизофрения?" В обращении Путина к россиянам нашли странный момент

В обращении президента РФ Владимира Путина к россиянам по случаю победы на выборах нашли один странный момент.

Как следует из опубликованного на сайте Кремля текста, российский лидер высказался о себе в третьем лице.

"В них (выборах. - Ред.) приняли участие более 67% избирателей – свыше 73 млн граждан. За действующего главу государства (не за меня. - Ред.) проголосовали свыше 56 млн граждан – более 76% избирателей. Это самый высокий уровень поддержки в истории нашей страны", - сказал Путин.

Как сообщал "Обозреватель", 23 марта в России озвучили результаты выборов президента.