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"Паранойя или шизофрения?" В обращении Путина к россиянам нашли странный момент

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В обращении президента РФ Владимира Путина к россиянам по случаю победы на выборах нашли один странный момент.

Как следует из опубликованного на сайте Кремля текста, российский лидер высказался о себе в третьем лице.

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"В них (выборах. - Ред.) приняли участие более 67% избирателей – свыше 73 млн граждан. За действующего главу государства (не за меня. - Ред.) проголосовали свыше 56 млн граждан – более 76% избирателей. Это самый высокий уровень поддержки в истории нашей страны", - сказал Путин.

Как сообщал "Обозреватель", 23 марта в России озвучили результаты выборов президента.

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Тема
Выборы президента России
Персона
Владимир Путин
Место
РоссияМосква
Объект
выборы президента России
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