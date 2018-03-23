"Параноя або шизофренія?" У зверненні Путіна до росіян знайшли дивний момент

У зверненні президента РФ Володимира Путіна до росіян з нагоди перемоги на виборах знайшли один дивний момент.

Як випливає з опублікованого на сайті Кремля тексту, російський лідер висловився про себе в третій особі.

"У них (виборах. - Ред.) взяли участь понад 67% виборців - понад 73 млн громадян. За чинного главу держави (не за мене. - Ред.) проголосували понад 56 млн громадян - понад 76% виборців. Це найвищий рівень підтримки в історії нашої країни", - сказав Путін.

Як повідомляв "Обозреватель", 23 березня у Росії озвучили результати виборів президента.