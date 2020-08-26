Падение российской ракеты С-400 попало на фото

В Астраханской области России во время международных соревнований упала ракета российского зенитного ракетного комплекса С-400.

Об этом сообщил в Instagram фотограф Европейского пресс-фотоагентства (EPA) Юрий Кочетков. Он снял и выложил в соцсеть момент падения ракеты.

По его словам, событие произошло 26 августа во время шестых Армейских международных игр на полигоне Ашулук в Астраханской области.

В Российских СМИ об инциденте с упавшей ракетой не сообщили.

Российская ракета упала вскоре после запуска (Instagram Юрия Кочеткова)

Так, РИА Новости проинформировало, что в рамках форума "Армия-2020" на полигоне Ашулук в Астраханской области были продемонстрированы “боевые возможности российских средств ПВО при отражении ударов "противника".

"Обстановка была создана сложная, плотность удара и замысел удара реализованы”, – сообщил журналистам начальник зенитных ракетных войск ВКС, генерал-майор Серей Бабаков.

Он подчеркнул, что при отражении ударов "противника" был применен полученный в Сирии опыт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали неудачные выстрелы российской военной техники на Международных армейских играх-2020.