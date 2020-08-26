Падіння російської ракети С-400 потрапило на фото

Борис Бондар Курйози 20:21, 26.08.2020 Оновлено: 20:21, 26.08.2020

В Астраханській області Росії під час міжнародних змагань впала ракета російського зенітного ракетного комплексу С-400.

Про це повідомив в Instagram фотограф Європейського пресфотоагентства (EPA) Юрій Кочетков. Він зняв і виклав в соцмережу момент падіння ракети.

За його словами, подія сталася 26 серпня під час шостих Армійських міжнародних ігор на полігоні Ашулук в Астраханській області.

У Російських ЗМІ про інцидент з ракетою не повідомили.

Російська ракета впала невдовзі після запуску
(Instagram Юрія Кочеткова)

Так, РИА Новости поінформувало, що в рамках форуму "Армія-2020" на полігоні Ашулук в Астраханській області були продемонстровані "бойові можливості російських засобів ППО при відбитті ударів "противника".

"Обстановка була створена складна, щільність удару і задум удару реалізовані", – повідомив журналістам начальник зенітних ракетних військ ВКС, генерал-майор Серей Бабаков.

Він підкреслив, що при відбитті ударів "противника" був застосований отриманий в Сирії досвід.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі показали невдалі постріли російської військової техніки на Міжнародних армійських іграх-2020.

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