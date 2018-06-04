"Батько ДНР" похвалився "великим господарством": його жорстко висміяли

Екс-ватажок "ДНР" Павло Губарєв заявив, що після відходу з "великої політики" став звичайним громадянином і займається "великим господарством".

Про це він сказав в інтерв'ю одному з "видань" окупантів, передає блогер Necro Mancer на своїй сторінці в Twitter.

"У нас велике господарство, скажімо так. В першу чергу, це медіа-холдинг "Новоросія", який віщає на величезну аудиторію Донбасу. Я також написав книгу "Факел Новоросії", - розповів Губарєв.

Також сепаратист заявив, що допомагає своїм однодумцям, які потрапили в українські в'язниці і займається "базою карателів", яка називається "Трибунал".

"Тобто це "Миротворець", тільки навпаки", - підкреслив Губарєв.

"Факел" Паша і його велике господарство", - посміявся Necro Mancer. "Ось це лице собі наїв, у нього в ОРДЛО точно все добре"," "Миротворець" тільки навпаки"- це як?! Аха-ха, дов*одятел!" - коментують інші користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Губарєв засвітився в Росії.