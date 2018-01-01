"Отдайте кисям!" В сети придумали интересный новогодний лайфхак

В сети показали оригинальный способ защиты новогодней елки от домашних животных.
Соответствующее видео в своем Facebook опубликовала Ирина Пугач.
Она предложила поместить праздничное дерево в клетку.
Лайфхак вызвал фурор среди пользователей, им поделились несколько тысяч человек.
"Отдайте елку кисям", "Самая крутая елка", "Все правильно! Елка сама виновата, она всегда первая начинает, елку в клетку, а кошкам свободу!" - написали юзеры.
"Видит око, да зуб неймет! Молодцы, за придумку!" - написал Azmari.
"Если нельзя посадить кошек в клетку, значит нужно посадить туда елку", - отметила Julie Charme.
Как сообщал "Обозреватель", необычный новогодний лайфхак вызвал восторг в сети.