"Отдайте кисям!" В сети придумали интересный новогодний лайфхак

В сети показали оригинальный способ защиты новогодней елки от домашних животных.

Соответствующее видео в своем Facebook опубликовала Ирина Пугач.

Она предложила поместить праздничное дерево в клетку.

Лайфхак вызвал фурор среди пользователей, им поделились несколько тысяч человек.

"Отдайте елку кисям", "Самая крутая елка", "Все правильно! Елка сама виновата, она всегда первая начинает, елку в клетку, а кошкам свободу!" - написали юзеры.

"Видит око, да зуб неймет! Молодцы, за придумку!" - написал Azmari.

"Если нельзя посадить кошек в клетку, значит нужно посадить туда елку", - отметила Julie Charme.

Как сообщал "Обозреватель", необычный новогодний лайфхак вызвал восторг в сети.