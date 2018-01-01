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"Отдайте кисям!" В сети придумали интересный новогодний лайфхак

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В сети показали оригинальный способ защиты новогодней елки от домашних животных.

Соответствующее видео в своем Facebook опубликовала Ирина Пугач.

Она предложила поместить праздничное дерево в клетку.

Лайфхак вызвал фурор среди пользователей, им поделились несколько тысяч человек.

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"Отдайте елку кисям", "Самая крутая елка", "Все правильно! Елка сама виновата, она всегда первая начинает, елку в клетку, а кошкам свободу!" - написали юзеры.

"Видит око, да зуб неймет! Молодцы, за придумку!" - написал Azmari.

"Если нельзя посадить кошек в клетку, значит нужно посадить туда елку", - отметила Julie Charme.

Как сообщал "Обозреватель", необычный новогодний лайфхак вызвал восторг в сети.

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