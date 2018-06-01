От вони падали в обморок: Boeing совершил экстренную посадку из-за немытого пассажира

Самолет Boeing 737 был вынужден осуществить посадку в Португалии из-за пассажира, источавшего жуткий запах.

Авиалайнер летел из Нидерландов в Испанию, передает Mirror.

Соседи мужчины начали падать в обморок из-за зловония, некоторых начало тошнить и открылась рвота.

"Похоже, он не мылся несколько недель", – заявили очевидцы.

Пассажира попытались закрыть в туалете, однако это не сработало. Летевший на Канарские острова "Боинг" пришлось сажать в португальском аэропорту Фару. Там мужчину вывели из самолёта, а его "жертвам" оказали медицинскую помощь.

В Transavia Airlines сообщили, что самолёт совершил экстренную посадку из-за причин "медицинского характера".

"Один из пассажиров на самом деле чуточку попахивал", — заявил представитель компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России самолет совершил экстренную посадку из-за смерти пассажира.