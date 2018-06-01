Від смороду непритомніли: Boeing здійснив екстрену посадку через немитого пасажира

Літак Boeing 737 був змушений здійснити посадку в Португалії через пасажира, що виділяють моторошний запах.

Авіалайнер здійснював політ зі Нідерландів в Іспанію, передає Mirror.

Сусіди чоловіки почали непритомніти через смороду, деяких почало нудити і відкрилася блювота.

"Схоже, він не мився кілька тижнів", - заявили очевидці.

Пасажира спробували закрити в туалеті, проте це не спрацювало. Летів на Канарські острови "Боїнг" довелося садити в португальському аеропорту Фару. Там чоловіка вивели з літака, а його "жертвам" надали медичну допомогу.

У Transavia Airlines повідомили, що літак здійснив екстрену посадку через причин "медичного характеру".

"Один з пасажирів насправді трішки пахнув", - заявив представник компанії.

Як повідомлявOBOZREVATEL , раніше в Росії літак здійснив екстрену посадку через смерть пасажира.