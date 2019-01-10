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Определяет уровень стресса: оптическая иллюзия украинца покорила соцсети

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В сети появилась оптическая иллюзия, при помощи которой можно измерить уровень нервного напряжения человека.

Ее автором является украинский дизайнер Юрий Перепадий, пишет The Daily Mail.

"Если картинка статична, то вы спокойны, если немного двигается, то вы в стрессе, а если кружит, как карусель — то вы сильно взволнованы", — говорится в подписи в иллюстрации.

Стресс-тест

Стресс-тест

The Daily Mail

Новости
''Ноги коротковаты!'' Сеть повеселила голая оптическая иллюзия

Оптическая иллюзия вмиг разлетелась по соцсетям. Многие пользователи отметили, что видели быстрое движение, когда были взволнованы, и не видели, когда наоборот.

Как писал OBOZREVATEL, в соцсетях возник ажиотаж из-за оптической иллюзии с полем пшеницы, где колоски будто колышутся на ветру. Позже автор видео раскрыл его секрет, и ответ удивил многих пользователей.

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