Визначає рівень стресу: оптична ілюзія українця підкорила соцмережі

У мережі з'явилася оптична ілюзія, за допомогою якої можна виміряти рівень нервового напруження людини.
Її автором є український дизайнер Юрій Перепадій, пише The Daily Mail.
"Якщо картинка статична, то ви спокійні, якщо трохи рухається, то ви в стресі, а якщо кружляє, як карусель – то ви сильно схвильовані", – йдеться у підписі до ілюстрації.
Стрес-тест
The Daily Mail
Оптична ілюзія вмить розлетілася соцмережами. Багато користувачів відзначили, що бачили швидкий рух, коли були схвильовані, і не бачили, коли навпаки.
Do you think arrows are better than hexagons? Another optical illusion of 2016. Vector image Shutterstock ID: 490146076. If you do not know how to find the image on the number of Shutterstock then write inbox I will give a link . #opticalillusion #illusion #yuriiperepadia #vector #vectorart #vectorartwork # art🎨 #art #illustration #abstractart #abstraction #graphicdesign #opticalillusions #sphere #torus #artwork #shutterstock
Як писав OBOZREVATEL, у соцмережах виник ажіотаж через оптичну ілюзію з полем пшениці, де колоски ніби колишуться на вітрі. Пізніше автор відео розкрив його таємницю, і відповідь здивувала багатьох користувачів.