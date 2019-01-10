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Визначає рівень стресу: оптична ілюзія українця підкорила соцмережі

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У мережі з'явилася оптична ілюзія, за допомогою якої можна виміряти рівень нервового напруження людини.

Її автором є український дизайнер Юрій Перепадій, пише The Daily Mail.

"Якщо картинка статична, то ви спокійні, якщо трохи рухається, то ви в стресі, а якщо кружляє, як карусель – то ви сильно схвильовані", – йдеться у підписі до ілюстрації.

Стрес-тест

Стрес-тест

The Daily Mail

Новини
''Ноги закороткі!'' Мережу повеселила гола оптична ілюзія

Оптична ілюзія вмить розлетілася соцмережами. Багато користувачів відзначили, що бачили швидкий рух, коли були схвильовані, і не бачили, коли навпаки.

Як писав OBOZREVATEL, у соцмережах виник ажіотаж через оптичну ілюзію з полем пшениці, де колоски ніби колишуться на вітрі. Пізніше автор відео розкрив його таємницю, і відповідь здивувала багатьох користувачів.

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