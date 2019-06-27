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"Креста на вас нет": Путин отличился нелепой шуткой, жалуясь на издевательства

1.4тЧитать материал на украинском

Президент РФ Владимир Путин попытался пошутить в разговоре с британским журналистом.

Так, в интервью газете Financial Times Путин высказался о людях нетрадиционной ориентации: "Я не хочу никого обидеть, понимаете, нас и так делают гомофобами и так далее. А мы ничего не имеем против людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Дай бог здоровья, пусть живут так, как считают нужным. Но некоторые вещи для нас кажутся избыточными".

При этом позже Путин указал, что устал от разговора, заявив следующее: "Я чувствую, что вы далеки от религии, потому что уже без пятнадцати час ночи по московскому времени, а вы всё продолжаете меня мучить. Как у нас говорят, креста на вас нет".

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Как сообщал OBOZREVATEL, также Путин сделал циничное заявление о покушении на Скрипалей, утверждая, что дело "не стоит и пяти копеек".

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Владимир Путин
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