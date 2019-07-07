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"Він ще і в носі копирсався": в мережі висміяли дивне фото з Путіним

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У мережі розгорівся ажіотаж навколо фотографії із зустрічі глави РФ Володимира Путіна з журналістами газети Financial Times.

Знімок опублікував журналіст-фанат Путіна Дмитро Смирнов в Twitter. Особливу увагу він звернув на елемент гардероба інтерв'юера.

"Бог ти мій, в яких червоних революційних шкарпетках товариш з The Financial Times приходив до Путіна!" - написав він.

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"В таких шкарпетках зручніше в носі колупатися, чим він і зайнятий", "Він повинен був запитати дозволу надіти свої шкарпетки у Путіна і Пєскова?" "А міг би в шльопанцях прийти. Путін - невелика птиця", "Хороший кляп з шкарпеток вийде для Путіна", "Він ще і в носі копирсався", - сміються над Смирновим в мережі.

"Він ще і в носі копирсався": в мережі висміяли дивне фото з Путіним

Однак увагу користувачів також привернула поза Путіна. "А чого казковий за стілець і стіл тримається?" "Навіщо Путін так впирається в стіл і стілець?" - пишуть вони.

"Він ще і в носі копирсався": в мережі висміяли дивне фото з Путіним
"Він ще і в носі копирсався": в мережі висміяли дивне фото з Путіним
"Він ще і в носі копирсався": в мережі висміяли дивне фото з Путіним
"Він ще і в носі копирсався": в мережі висміяли дивне фото з Путіним
"Він ще і в носі копирсався": в мережі висміяли дивне фото з Путіним
"Він ще і в носі копирсався": в мережі висміяли дивне фото з Путіним
"Він ще і в носі копирсався": в мережі висміяли дивне фото з Путіним
"Він ще і в носі копирсався": в мережі висміяли дивне фото з Путіним

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Грузії ведучий у прямому ефірі жорстко обматюкав Путіна, чим викликав широкий суспільний резонанс в обох країнах.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну вообще-то это говорит о низкой культуре журналистов. Я уверен, что он и рядом со своей матерью будет ковыряться в носу и чесать задницу.
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Да, носки зачетные. Но вот с ковырянием, это уж для совсем косоглазых. Видно же, что он руку держит за носом, на левой щеке.
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