"Він ще і в носі копирсався": в мережі висміяли дивне фото з Путіним

У мережі розгорівся ажіотаж навколо фотографії із зустрічі глави РФ Володимира Путіна з журналістами газети Financial Times.

Знімок опублікував журналіст-фанат Путіна Дмитро Смирнов в Twitter. Особливу увагу він звернув на елемент гардероба інтерв'юера.

"Бог ти мій, в яких червоних революційних шкарпетках товариш з The Financial Times приходив до Путіна!" - написав він.

"В таких шкарпетках зручніше в носі колупатися, чим він і зайнятий", "Він повинен був запитати дозволу надіти свої шкарпетки у Путіна і Пєскова?" "А міг би в шльопанцях прийти. Путін - невелика птиця", "Хороший кляп з шкарпеток вийде для Путіна", "Він ще і в носі копирсався", - сміються над Смирновим в мережі.

Однак увагу користувачів також привернула поза Путіна. "А чого казковий за стілець і стіл тримається?" "Навіщо Путін так впирається в стіл і стілець?" - пишуть вони.

Бог ти мій, в яких червоних революційних шкарпетках товариш з The Financial Times приходив в Путіну! pic.twitter.com/SYy9wBluph - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 7 липня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Грузії ведучий у прямому ефірі жорстко обматюкав Путіна, чим викликав широкий суспільний резонанс в обох країнах.

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