Претензии Ницой к Довбику высмеяли в переозвученном матче "предателей Украины". Курьезное видео

В ответ на претензии скандальной писательницы Ларисы Ницой, раскритиковавшей футболиста Артема Довбика за использования русского языка, в сети выпустили фрагмент матча сборной Украины с озвучкой в стиле поборницы госязыка. Напомним, что Ницой резко высказалась об украинце, назвав его "московитом".

Шуточную озвучку для видео записал блогер Дмитрий Коваленко, опубликовав на странице в Facebook в пятницу, 2 июля. Он с сарказмом использовал довольно резкие фразы, повторяя критику Ницой и "обвиняя" украинских футболистов якобы в том, что они поддерживают "русский мир" (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Видео подписано: "Как, по мнению Ларисы Ницой, надо комментировать матчи сборной Украины".

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Ролик начался с выхода футболистов на поле. Блогер-"комментатор" в шутку назвал их "нашими вялыми малоросликами", которые уже наверняка послушали российского репера Моргенштерна.

Он продолжил, что "11 красавчиков-финнов играют против 11 немощных московитов".

У тренера украинской сборной Андрея Шевченко, как пошутил блогер, "привычная схема прятать голову в песок и шарахаться от всего украинского".

Кроме того, он назвал украинских футболистов "предателями Украины".

Когда на видео Александр Зинченко здоровался кулаком с футболистом-соперником (такое приветствие связано с пандемией коронавируса), "комментатор" озвучил это так, что игрок Финляндии "даже не хочет подавать руки" украинцу.

Коваленко также пошутил: что запасные игроки в это время слушали российскую группу "Любэ".

Добавим: некоторые пользователи сочли, что шутки блогера это "слишком", другим же саркастическая озвучка пришлась по вкусу.

Как писал OBOZREVATEL:

Ницой ранее нарвалась на резкую критику в сети, когда упрекнула Довбика в том, что тот разговаривал на русском языке. Более того, женщина обозвала футболиста: она назвала его "московитом" и задала вопрос: "Откуда берутся эти марсиане?". В ответ пользователи сети заявили: писательница ищет "зраду" и сеет вражду.