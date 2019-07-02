"Это же моя сестра!" Странное морское существо ошарашило сеть. Фото

Рыбак из австралийского города Сиднея выложил в сеть фотографию необычного морского существа и попросил пользователей подсказать его название.

"Понятия не имею, что это за зверь. У вас есть предположения?" — подписал снимок рыбак по имени Джейсон (Jason), выложив его в группе Trapman Bermagui в Facebook, пишет Lenta.ru.

На фотографии заснята рыба с полупрозрачной кожей и большой пастью. Пост состоянием на 15:30 1 июля собрал более 320 комментариев — пользователи начали подшучивать над кадром.

Неопознанное морское существо ошарашило сеть Trapman Bermagui/Facebook

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"На 100 процентов, нет никаких сомнений, что именно так я чувствовал себя в прошлое воскресенье утром после масштабной вечеринки", "Выглядит как моя сестра", "Это же мать моей бывшей девушки!" — заявляли юзеры.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Они также предположили, что рыба могла мутировать из-за количества выброшенного в океан пластика, написало издание и добавило, что все таки несколько комментаторов определили вид рыбы — Haplophryne mollis.

Как сообщал OBOZREVATEL, житель новозеландского города Окленд Тим Клерк обнаружил у себя дома несколько странных существ. Также в Республике Саха (Якутия) в России обнаружили голову доисторического волка, мозг которого сохранился в идеальном состоянии.

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