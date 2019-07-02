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"Це ж моя сестра!" Дивна морська істота приголомшила мережу. Фото

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Рибак з австралійського міста Сіднея виклав у мережу фотографію незвичайної морської істоти і попросив користувачів підказати її назву.

"Уявлення не маю, що це за звір. У вас є припущення?" — підписав знімок рибалка на ім'я Джейсон (Jason), виклавши його в групі Trapman Bermagui в Facebook, пише Lenta.ru.

На фотографії знята риба з напівпрозорою шкірою і великою пащею. Пост станом на 15:30 1 липня зібрав понад 320 коментарів — користувачі почали жартувати над кадром.

Неопізнана морська істота приголомшила мережу

Неопізнана морська істота приголомшила мережу

Trapman Bermagui / Facebook

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"На 100 відсотків, немає жодних сумнівів, що саме так я відчував себе минулої неділі вранці після масштабної вечірки", "Виглядає, як моя сестра", "Це ж мати моєї колишньої дівчини!" — заявляли користувачі.

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Скріншот

Скріншот

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Вони також припустили, що риба могла мутувати через кількість викинутого в океан пластику, написало видання і додало, що все-таки декілька коментаторів визначили вид риби — Haplophryne mollis.

Як повідомляв OBOZREVATEL, житель новозеландського міста Окленд Тім Клерк виявив у себе вдома кілька дивних істот. Також у Республіці Саха (Якутія) в Росії виявили голову доісторичного вовка, мозок якого зберігся в ідеальному стані.

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