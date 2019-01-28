Не удержался: Путин опять проделал странный трюк с ребенком

Президент России Владимир Путин во время своей поездки в Санкт-Петербург опять не удержался и потрогал руками маленького ребенка.
Страсть российского главы к подобным историям давно уже вызывает насмешки в сети. Но лидер РФ снова и снова повторяет свой фирменный трюк. Видео показали на странице "РИА Новости Кремлевский пул" в Facebook.
В этот раз он проделал его на мероприятиях в Петербурге, связанных с 75-летием полного освобождения Ленинграда от блокады.
Владимир Путин потрогал девочку
Скриншот с видео
На опубликованных кадрах видно, как сотрудник охраны попытался оградить главу государства от присутствующих, однако президент решил пообщаться с народом.
Тут он заметил маленькую девочку, которая сидела у мамы на руках и подошел к ней. Путин не удержался и потрогал ребенка за лицо.
Как сообщал OBOZREVATEL, в начале января Путин отличился новым инцидентом с ребенком. Глава РФ уже собрался садиться в машину, когда увидел, как плачет девочка. Он вернулся, чтобы успокоить ее.
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