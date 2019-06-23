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Названо найпотворнішого собаку в світі: опубліковані фото

4.2тЧитати матеріал російською

В американському штаті Каліфорнія в місті Петалума пройшов конкурс для собак, яких природа обділила красою.

На звання "найпотворнішого собаки в світі" претендували 19 чотириногих. Більшість з них були підібрані на вулиці.

Переможцем обрали пса на прізвисько Пустун-Бродяга, який знайшов свою господарку в 2014 році.

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Пустун-Бродяга

Пустун-Бродяга

BuzzFeed

Крім титулу приніс господареві півтори тисячі доларів призових і запрошення на шоу Today телеканалу NBC.

Пес, який посів друге місце

Пес, який посів друге місце

BuzzFeed

Пес, який посів третє місце

Пес, який посів третє місце

BuzzFeed

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Аргентині шестирічний лабрадор на прізвисько Тото завоював серця користувачів мережі своєю відданістю, за що його назвали новим Хатіко.

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Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
Думал , про Порошенку статья ... а не про псов
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