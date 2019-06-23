Названо найпотворнішого собаку в світі: опубліковані фото

В американському штаті Каліфорнія в місті Петалума пройшов конкурс для собак, яких природа обділила красою.
На звання "найпотворнішого собаки в світі" претендували 19 чотириногих. Більшість з них були підібрані на вулиці.
Переможцем обрали пса на прізвисько Пустун-Бродяга, який знайшов свою господарку в 2014 році.
Пустун-Бродяга
BuzzFeed
Крім титулу приніс господареві півтори тисячі доларів призових і запрошення на шоу Today телеканалу NBC.
Пес, який посів друге місце
BuzzFeed
Пес, який посів третє місце
BuzzFeed
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Аргентині шестирічний лабрадор на прізвисько Тото завоював серця користувачів мережі своєю відданістю, за що його назвали новим Хатіко.
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