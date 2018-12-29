''Народ исчезнет!'' На росТВ всполошились из-за новых правил секса в Украине

Российский пропагандист, член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян заявил, что новые правки в Уголовный кодекс Украины относительно сексуального насилия якобы приведут к тому, что украинский народ полностью исчезнет.

Более того, он расценил их как инструмент ухудшения демографической ситуации в Украине. Бредовый тезис прозвучал в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

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"Это резко снизит демографию в Украине! Вот это украинское население будет сокращено! В Швеции уже шведов нет! Запустили мигрантов, а мигранты не спрашивают хочешь ты, не хочешь, которые из Африки пришли. Они твоего "да" и "не да" не понимают, делают свое дело. Поэтому путь Украины — это путь в никуда. Это демографический спад, сокращение численности населения и исчезновение украинского народа как такового!" — высказался неадекватный пропагандист.

Араик Степанян Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL,