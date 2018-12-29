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''Народ исчезнет!'' На росТВ всполошились из-за новых правил секса в Украине

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Российский пропагандист, член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян заявил, что новые правки в Уголовный кодекс Украины относительно сексуального насилия якобы приведут к тому, что украинский народ полностью исчезнет.

Более того, он расценил их как инструмент ухудшения демографической ситуации в Украине. Бредовый тезис прозвучал в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Секс

Секс

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"Это резко снизит демографию в Украине! Вот это украинское население будет сокращено! В Швеции уже шведов нет! Запустили мигрантов, а мигранты не спрашивают хочешь ты, не хочешь, которые из Африки пришли. Они твоего "да" и "не да" не понимают, делают свое дело. Поэтому путь Украины — это путь в никуда. Это демографический спад, сокращение численности населения и исчезновение украинского народа как такового!" — высказался неадекватный пропагандист.

Араик Степанян

Араик Степанян

Скриншот видео

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Как сообщал OBOZREVATEL,

  • 11 января в действие вступают новые правки к Уголовному кодексу Украины относительно изнасилования и сексуального насилия. За решетку на пять-семь лет можно угодить, если даже кто-то из супругов не дал согласия на секс.

  • Сразу 241 депутат поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины. Цель —реализация положений конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Место
Россия
Теги
Секссексуальное насилие
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