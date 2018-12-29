''Народ зникне!'' На росТБ сполохалися через нові правила сексу в Україні

Російський пропагандист, член президії Академії геополітичних проблем Араік Степанян заявив, що нові поправки до Кримінального кодексу України щодо сексуального насильства нібито призведуть до того, що український народ повністю зникне.

Більш того, він розцінив їх як інструмент погіршення демографічної ситуації в Україні. Безглузда теза прозвучала в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

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"Це різко знизить демографію в Україні! Ось це українське населення буде скорочене! У Швеції вже шведів немає! Запустили мігрантів, а мігранти не питають хочеш ти, не хочеш, які з Африки прийшли. Вони твого "так" і "не так" не розуміють, роблять свою справу. Тому шлях України — це шлях в нікуди. Це демографічний спад, скорочення чисельності населення і зникнення українського народу як такого!" — висловився неадекватний пропагандист.

Араік Степанян Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL,