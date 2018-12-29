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''Народ зникне!'' На росТБ сполохалися через нові правила сексу в Україні

11.2тЧитати матеріал російською

Російський пропагандист, член президії Академії геополітичних проблем Араік Степанян заявив, що нові поправки до Кримінального кодексу України щодо сексуального насильства нібито призведуть до того, що український народ повністю зникне.

Більш того, він розцінив їх як інструмент погіршення демографічної ситуації в Україні. Безглузда теза прозвучала в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Секс

Секс

Центр психології Наталії Холоденко

"Це різко знизить демографію в Україні! Ось це українське населення буде скорочене! У Швеції вже шведів немає! Запустили мігрантів, а мігранти не питають хочеш ти, не хочеш, які з Африки прийшли. Вони твого "так" і "не так" не розуміють, роблять свою справу. Тому шлях України — це шлях в нікуди. Це демографічний спад, скорочення чисельності населення і зникнення українського народу як такого!" — висловився неадекватний пропагандист.

Араік Степанян

Араік Степанян

Скріншот відео

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"Відтяпали Новоросію!" Пропагандист Путіна видав маразм про появу України

Як повідомляв OBOZREVATEL,

  • 11 січня набувають чинності нові правки до Кримінального кодексу України щодо зґвалтування і сексуального насильства. За ґратами на п'ять-сім років можна опинитися, якщо навіть хтось із подружжя не дав згоди на секс.

  • Одразу 241 депутат підтримав законопроект про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України. Мета —реалізація положень конвенції Ради Європи про запобігання насильству над жінками та домашньому насильству.

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
російська пропаганда
Місце
Росія
Теги
Секссексуальне насильство
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Makc Махов
Makc Махов
Кацапстан 🇷🇺🐐 фуфло! Кремель~рейх! МИД Кацапии~кацапенрейхканцелярия! Комические силы Кацапстана 🇷🇺🐐, люфтваффе. Пехота-Вермахт. ФСБ Кацапии абвер! ОМОН Кацапии-гестапо! Президент Кацапии-фюрер! Олень Кацапии-Штурнбанфюрер СС-Шойгу. В главной роли фюрера-Путин хуйло 🖕🇷🇺 https://youtu.be/uPEEq0J1kIE
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Хахлы теперь и без секса.
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Продаю бланки на секс, 1000 грн\пачка.
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Makc Махов
Makc Махов
Воронов Евгений, продаю ката Евгения, дайот в жопу за леным вежливым людям! 🇷🇺😁💣💩🖕😆💥
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