На станцию Украины в Антарктиде напали пингвины

В Антарктиде на украинской полярной станции "Академик Вернадский" пингвины мешают исследователям работать, воруя техническое оборудование геологов.

Как сообщает "Сегодня", пингвины препятствуют работе латвийских ученых Яниса Карушса, Кристапса Ламперса и Мариса Криеванса, которые занимаются изучением внутренней структуры арктических ледников.

Задача исследователей - собрать данные, которые помогут изучить процессы, начавшиеся в регионе из-за изменений климата.

Геологи берут пробы почв, которые потом будут проанализированы в Латвии.

Также отмечается, что в конце марта для совместной работы на станцию прибудет корабль с учеными с Украины.

Как писал "Обозреватель", ранее к украинским полярникам в гости наведалось огромное животное.