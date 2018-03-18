На станцію України в Антарктиді напали пінгвіни

В Антарктиді на українській полярній станції "Академік Вернадський" пінгвіни заважають дослідникам працювати, бо крадуть технічне обладнання геологів.

Як повідомляє "Сегодня", пінгвіни перешкоджають роботі латвійських науковців Яніса Карушса, Крістапса Ламперса та Маріса Кріеванса, які займаються вивченням внутрішньої структури арктичних льодовиків.

Завдання дослідників - зібрати дані, які допоможуть вивчити процеси, що почалися в регіоні через зміни клімату.

Геологи беруть проби грунтів, які потім будуть проаналізовані в Латвії.

Також наголошується, що в кінці березня для спільної роботи на станцію прибуде корабель з ученими з України.

Як писав "Обозреватель", раніше до українських полярників у гості навідалася величезна тварина.