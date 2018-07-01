На Крымском мосту произошло эпичное ДТП: видео попало в сеть

На Крымском мосту, который соединяет РФ с оккупированным полуостровом, девушка устроила курьезное ДТП, когда пыталась снимать мост на мобильный телефон.

Девушка-водитель так увлеклась съемкой, что не заметила Mini Cooper и врезалась в него.

По информации местных СМИ, девушка за рулем перед аварией выкладывала селфи в Instagram. После ДТП под аркой Крымского моста образовалась длинная пробка.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

В ответ на незаконные действия России появилась негативная реакция международного сообщества. Кроме того, Украина подала иск в Международный арбитражный суд по поводу строительства.