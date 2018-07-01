МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

На Крымском мосту произошло эпичное ДТП: видео попало в сеть

14тЧитать новость на украинском

На Крымском мосту, который соединяет РФ с оккупированным полуостровом, девушка устроила курьезное ДТП, когда пыталась снимать мост на мобильный телефон.

Девушка-водитель так увлеклась съемкой, что не заметила Mini Cooper и врезалась в него.

По информации местных СМИ, девушка за рулем перед аварией выкладывала селфи в Instagram. После ДТП под аркой Крымского моста образовалась длинная пробка.

Новости
В Киеве полиция попала в курьезное ДТП во дворе: видео аварии

"Секрет успеха: Как стать звездой "Инста", заработать тысячи подписчиков, убрать горбинку на носу и лишние ребра и снять самую крутую сторис", – говорится в подписи к видео в Mash.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

В ответ на незаконные действия России появилась негативная реакция международного сообщества. Кроме того, Украина подала иск в Международный арбитражный суд по поводу строительства.

Место
Украина
Объекты
ДТПКерченский мостКрымский мост
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
3
30
Смешно
2
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Перемога дня. я считаю
Ответить
1
0
Червоний Данило
Червоний Данило
тупые курицы двухголовые
Ответить
3
0
andrei
andrei
В чем эпичность? Обоз, вы в курсе этимологии этого слова?:-)
Ответить
3
4
прихненко виталий
прихненко виталий
andrei, для них эпичность это когда в крыму плохо, а тут еще и мост в заплете, купленные журналистишки
Ответить
0
0

Наши блоги