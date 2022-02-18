На Черкасщине устроили "провокацию" с проверкой английского языка: видео вызвало ажиотаж в сети

В город Каменка Черкасской области приехал автор программы "Провокация" Валентин Чернявский. Он притворялся иностранцем и обращался к прохожим с разными вопросами на английском языке.

Об этом сообщает черкасский телеканал ВІККА. Большинство людей избегали контакта, когда слышали иностранный язык (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В частности, ведущий спрашивал, где в городе есть хорошие места, которые можно осмотреть и где можно вкусно поесть.

Некоторые изо всех сил пытались помочь, даже до конца не понимая, что у них спрашивают. Так, одна женщина вместо слов "beautiful places here" (красивые места здесь) услышала "где найти биржу труда" и отправила мужчину в местный центр занятости.

Видео дня

Видео собрало много шутливых комментариев.

"Мой уровень английского – инглиш не помню)))", "Валик продолжает издеваться над людьми))", "Английский может и не знает, но искренне хотела помочь. Камянчане такие", "А что еще иностранец может искать в Каменке!? Конечно же биржу труда!!" – пишут пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Черкассах провели эксперимент, насколько возможно постороннему лицу проникнуть в учебные заведения для "заминирования" здания. В частности, это произошло в одном из трех объектов.