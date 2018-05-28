Можно не кушать: патриарх Кирилл опроверг законы физики и природы

В мире существуют не только законы физики, но и не подчиняющаяся им некая "божественная энергия", которая никогда не исчезнет.

Об этом заявил предстоятель Русской православной церкви Кирилл Гундяев во время своего обращения по поводу праздника Святой Троицы, передает ZN.ua.

"Каждый, кто изучает физику, знает: вечный двигатель создать невозможно, потому что энергия должна возобновляться. Так устроен наш физический мир. Но мир как творение Божие поддерживается не только действием физических законов — он поддерживается силой Духа Святого, "божественной энергией", которая истощает себя, передавая энергию всему космосу, всему творению, всему живому и неживому, и эта энергия никогда не исчезает", - сказал он.

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Гундяев также рекомендовал верующим восстанавливать силы не с помощью отдыха и нормальной еды, с помощью духовной силы.

"Одним из способов возмещения физической энергии является отдых, и мы знаем, что набираемся сил после отдыха. Но физических сил недостаточно, чтобы совершать то, что мы призваны совершить в течение жизни. Нужна особая сила — сила духа, потому что побеждает только духовно сильный человек. Никаким восьмичасовым сном эту духовную силу не восстановишь, никаким калорийным питанием ее уровень не поднимешь. Духовная сила — не от материального источника, духовная сила — от силы Духа Святаго", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Кирилл намерен открыть в каждом вузе России по церкви.