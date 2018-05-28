Можна не їсти: патріарх РПЦ спростував закони фізики і природи

У світі існують не тільки закони фізики, а й не підкоряється їм якась "божественна енергія", яка ніколи не зникне.

Про це заявив предстоятель Російської православної церкви Кіріл Гундяєв під час свого звернення з приводу свята Святої Трійці, передає ZN.ua.

"Кожен, хто вивчає фізику, знає: вічний двигун створити неможливо, тому що енергія повинна відновлюватися. Так влаштований наш фізичний світ. Але світ як творіння Боже підтримується не тільки дією фізичних законів - він підтримується силою Духа Святого, "божественною енергією", яка виснажує себе , передаючи енергію всьому космосу, всього творіння, всього живого і неживого, і ця енергія ніколи не зникає", - сказав він.

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Гундяєв також рекомендував віруючим відновлювати сили не за допомогою відпочинку і нормальної їжі, за допомогою духовної сили.

"Одним із способів відшкодування фізичної енергії є відпочинок, і ми знаємо, що набираємося сил після відпочинку. Але фізичних сил недостатньо, щоб робити те, що ми покликані зробити протягом життя. Потрібна особлива сила - сила духу, тому що перемагає тільки духовно сильний людина. ніяким восьмигодинним сном цю духовну силу не відновиш, ніяким калорійним харчуванням її рівень не піднімеш. духовна сила - немає від матеріального джерела, духовна сила - від сили Духа Святого", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кирило має намір відкрити в кожному вузі Росії по церкви .