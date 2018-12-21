''Лавров сидел пьяный, голый и с женской грудью'': в России напугали украинцев ''ужасами'' безвиза в Европу

Украинцы, которые не успели переделать загранпаспорт на биометрический, могут оставаться во Франции нелегально бесконечно долгое время. А вот владельцам новых паспортов, которые въезжают в Европу, не повезло: их после 90 дней вообще не отпускают назад в Украину.

Такие "данные", прозвучавшие в одном из эфиров российского пропагандистского телевидения из уст французского журналиста Дмитрия Де Кошко, вызвали настоящую бурю сарказма в передаче "Вечер с Яниной Соколовой".

Украинская журналистка высмеяла нелепые утверждения:

"Я такие истории знаю: знакомая моего знакомого на Майдане получала в палатке резиновую женщину и пулемет "Максим". А беременный знакомый моего знакомого, ну когда его "нацики" в АТО увозили, увидел в окно, как на перроне сидит Лавров: пьяный, голый, с женской грудью и жонглирует яичками вареными… Так и было, вот вам крест!" - рассказала ответную "правдивую" историю Соколова.

Как сообщал OBOZREVATEL, Соколова ярко показала российским пропагандистам всю "гниль" Московского патриархата.