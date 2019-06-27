"Хреста на вас немає": Путін відзначився безглуздим жартом, скаржачись на знущання

Президент РФ Володимир Путін спробував пожартувати в розмові з британським журналістом.

Так, в інтерв'ю газеті Financial Times Путін висловився про людей нетрадиційної орієнтації: "Я не хочу нікого образити, розумієте, нас і так роблять гомофобами і так далі. А ми нічого не маємо проти людей нетрадиційної сексуальної орієнтації. Дай бог здоров'я, нехай живуть так, як вважають за потрібне. Але деякі речі для нас здаються надмірними".

При цьому пізніше Путін вказав, що втомився від розмови, заявивши наступне: "Я відчуваю, що ви далекі від релігії, тому що вже без п'ятнадцяти перша година ночі за московським часом, а ви все продовжуєте мене мучити. Як у нас кажуть, хреста на вас немає".

Путін журналісту FT: "Я відчуваю, що Ви далекі від релігії, тому що вже без п'ятнадцяти першій годині ночі за московським часом, а Ви все продовжуєте мене мучити. Як у нас кажуть, хреста на Вас немає " pic.twitter.com/6bLgQFTCat - Кремлівський пул РІА (@Kremlinpool_RIA) 27 червня 2019 р

Путін висловився про людей нетрадиційної орієнтації: "Я не хочу нікого образити, розумієте, нас і так роблять гомофобами і так далі. А ми нічого не маємо проти людей нетрадиційної сексуальної орієнтації. Дай бог здоров'я, нехай живуть так, як вважають за потрібне". pic.twitter.com/nUBA3JzP7d - Кремлівський пул РІА (@Kremlinpool_RIA) 27 червня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Путін зробив цинічну заяву про замах на Скрипалів, стверджуючи, що справа "не варта і п'яти копійок".

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