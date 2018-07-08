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Кот стал звездой интервью с историком: видео стало вирусным в сети

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В интернете набирает популярности видео, на котором снято, как интервью польского историка и политолога Ержи Таргальского помешал кот.

Кадры обнародовал в Twitter нидерландский тележурналист Руди Баума. "Таргальский невозмутим", - подписал пост он.

Так, во время сьемок, которые проходили в доме историка, рыжий кот вскарабкался на плечи мужчины, закрыв пушистым хвостом глаза. Несмотря на то, что домашний питомец мешал разговору с журналистом, Таргальский не стал прерываться и, пытаясь придержать хвост рукой, продолжил интервью.

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Отметим, что опубликованные кадры не вошли в окончательный репортаж, однако это не помешало коту обрести популярность. В программу попала другая сцена с политологом и его котом: в одном моменте Таргальский читает книгу, одновременно гладя питомца.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее киевлян поразило видео с котом, который "взломал" супермаркет.

Объект
животные
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