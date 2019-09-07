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8 вересня • оновлено в 10:58
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Комплекс Путіна: Медведєв погорів на махінаціях з ростом

7.2т Читати матеріал російською

Прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва впіймали на хитрощах з ростом.

Інцидент стався під час зустрічі з колишнім президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим, передає Олексій Голобуцький в телеграм-каналі.

На фото Медведєв зрівнявся ростом з Назарбаєвим, однак за офіційними даними росіянин набагато нижчий - 170 см проти 163.

Комплекс Путіна: Медведєв погорів на махінаціях з ростом
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"Метр сорок п'ять": Путіна спіймали на хитрості зі ростом

"Вони вже і Медведєва почали на високі підбори ставити? Інакше як ще він міг виявитися вищим за Назарбаєва?" - здивувався він.

Комплекс Путіна: Медведєв погорів на махінаціях з ростом

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін повеселив мережу новим знімком, на якому він зображений з сербським лідером Олександром Вучичем, зріст якого становить майже 2 метри.

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Особа
Дмитро Медведєв
Місце
Росія
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Ничего вы не понимаете. Димон-iphone просто вырос в глазах независимой российской прессы ! А если серьёзно, то это привычка скакать перед боХом, нашла своё подтверждение.
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Юг Руси
Юг Руси
Уже даже и не удивляюсь Обоссовским высерам )))
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CARGO 100
CARGO 100
"Рост" - это у них наследственно-педерасейское ущербность." А у вашего Зени от кого наследственная ущербность?
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