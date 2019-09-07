Комплекс Путіна: Медведєв погорів на махінаціях з ростом

Прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва впіймали на хитрощах з ростом.

Інцидент стався під час зустрічі з колишнім президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим, передає Олексій Голобуцький в телеграм-каналі.

На фото Медведєв зрівнявся ростом з Назарбаєвим, однак за офіційними даними росіянин набагато нижчий - 170 см проти 163.

"Вони вже і Медведєва почали на високі підбори ставити? Інакше як ще він міг виявитися вищим за Назарбаєва?" - здивувався він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін повеселив мережу новим знімком, на якому він зображений з сербським лідером Олександром Вучичем, зріст якого становить майже 2 метри.

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