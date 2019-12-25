"Коли вже нажрется, паразити!" Путін почав заїкатися через "царські умови"

Глава РФ Володимир Путін осоромився, публічно висловившись про свої "царські умови".

Інцидент стався на зустрічі з олігархами і бізнесменами в Олександрівському залі Кремля. Відео опублікував журналіст-фанат Путіна Дмитро Смирнов.

Президент намагався похвалитися місцем зустрічі, однак не зміг з першого разу чітко сформулювати свою думку, зіштовхнувшись з певними труднощами.

"Ми з вами збираємося в таких красивих інтер'єрах, я б сказав в таких царських. І правильно, тому що... Для вас ми хотіли створити хорошу, приємну атмосферу", – сказав він.

У мережі жорстко відреагували на висловлювання Путіна: "А ви і живете, і крадете так, що царям і князям не снилося", "Скоро корону напне", "Коли вже нажрется, паразити", "А народ? Що для народу?"

"Ми з вами збираємося в красивих інтер'єрах - царських, і це правильно": Путін в Олександрівському залі Кремля почав зустріч з найбільшими бізнесменами країни pic.twitter.com/KddRcXnuU8 - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) December 25, 2019

Як писав OBOZREVATEL, раніше в мережі висміяли каток в Новосибірську, жартома назвавши ім'ям Путіна через несподівану форму.

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