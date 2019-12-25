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26 грудня • оновлено в 00:21
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"Коли вже нажрется, паразити!" Путін почав заїкатися через "царські умови"

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Глава РФ Володимир Путін осоромився, публічно висловившись про свої "царські умови".

Інцидент стався на зустрічі з олігархами і бізнесменами в Олександрівському залі Кремля. Відео опублікував журналіст-фанат Путіна Дмитро Смирнов.

Президент намагався похвалитися місцем зустрічі, однак не зміг з першого разу чітко сформулювати свою думку, зіштовхнувшись з певними труднощами.

"Ми з вами збираємося в таких красивих інтер'єрах, я б сказав в таких царських. І правильно, тому що... Для вас ми хотіли створити хорошу, приємну атмосферу", – сказав він.

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У мережі жорстко відреагували на висловлювання Путіна: "А ви і живете, і крадете так, що царям і князям не снилося", "Скоро корону напне", "Коли вже нажрется, паразити", "А народ? Що для народу?"

"Коли вже нажрется, паразити!" Путін почав заїкатися через "царські умови"
"Коли вже нажрется, паразити!" Путін почав заїкатися через "царські умови"
"Коли вже нажрется, паразити!" Путін почав заїкатися через "царські умови"
"Коли вже нажрется, паразити!" Путін почав заїкатися через "царські умови"
"Коли вже нажрется, паразити!" Путін почав заїкатися через "царські умови"

Як писав OBOZREVATEL, раніше в мережі висміяли каток в Новосибірську, жартома назвавши ім'ям Путіна через несподівану форму.

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
При чем тут "нажретесь" и Александровский зал Кремля? А где Путин должен совещания проводить? В студенческой общаге? Или, как один популист из соседней разорившейся страны, на фуд-корте?
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