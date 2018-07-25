Когда у россиян отберут авто: видеоблогер снял на видео заезд в ванной

В российской Тюмени местный блогер прокатился по улицам города в ванной на колесах.

Эдуард Филиппов прицепил сантехнику к автомобилю и снял поездку на камеру. На кадрах мужчина проезжает по дорогам, заказывает еду в "Макдональдсе", запускает конфетти, стреляет из водного пистолета и натирает себя губкой.

"В ванной по городу Тюмени. Делай, что хочется, всё равно тебя будут осуждать до конца жизни! Друзья, только не нужно это повторять, это опасно и наказуемо законом", - написал Филиппов в Instagram.

Как оказалось, мужчину задержали сотрудники ДПС и оштрафовали на тысячу рублей за "неправильную перевозку пассажиров".

Как сообщал OBOZREVATEL, министерство обороны России предложило ставить все автомобили россиян на воинский учет и отбирать на нужды армии в случае введения в стране военного положения.