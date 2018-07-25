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Когда у россиян отберут авто: видеоблогер снял на видео заезд в ванной

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В российской Тюмени местный блогер прокатился по улицам города в ванной на колесах.

Эдуард Филиппов прицепил сантехнику к автомобилю и снял поездку на камеру. На кадрах мужчина проезжает по дорогам, заказывает еду в "Макдональдсе", запускает конфетти, стреляет из водного пистолета и натирает себя губкой.

"В ванной по городу Тюмени. Делай, что хочется, всё равно тебя будут осуждать до конца жизни! Друзья, только не нужно это повторять, это опасно и наказуемо законом", - написал Филиппов в Instagram.

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Как оказалось, мужчину задержали сотрудники ДПС и оштрафовали на тысячу рублей за "неправильную перевозку пассажиров".

В ванной по городу Тюмени 🔥😇🛀 Делай,что хочется,всё равно тебя будут осуждать до конца жизни!!! 👉спонсор и инженер @timofeysto 👨‍🔧 👉генератор идей @ruslan72official 🤔 Друзья только не нужно это повторять,это опасно,и наказуема законом⛔️ Если понравилось ставь лайк❤️и напиши своё мнение в комментариях ✅👍🏼 Отмечайте друзей🤪 _ _ #москва #america #казань#пранки #малахов #киев #жесть #сочи #вайны#тюмень72 #смех #юмор #california #ukraine  #пятыйканал #тюменьфото #украина #казахстан #екатеринбург#prank #кайфуйпокамолодой72 #тюмень #инстаграм #питер #блоггер #видео #первыйканал #дети#love #нтв @malakhov007

Допис, поширений ⭐️EDUARD FILIPPOV⭐️ (@ed_fil)

Как сообщал OBOZREVATEL, министерство обороны России предложило ставить все автомобили россиян на воинский учет и отбирать на нужды армии в случае введения в стране военного положения.

Место
РоссияТюмень
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Пигин Макс
Пигин Макс
Хохлы, скиньтесь уже и купите клоуну, который придумывает заголовки на обозе, бабу!!! Видимо на почве хронического недотраха у него совсем крышу рвёт.
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