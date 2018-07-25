Когда у россиян отберут авто: видеоблогер снял на видео заезд в ванной

В российской Тюмени местный блогер прокатился по улицам города в ванной на колесах.
Эдуард Филиппов прицепил сантехнику к автомобилю и снял поездку на камеру. На кадрах мужчина проезжает по дорогам, заказывает еду в "Макдональдсе", запускает конфетти, стреляет из водного пистолета и натирает себя губкой.
"В ванной по городу Тюмени. Делай, что хочется, всё равно тебя будут осуждать до конца жизни! Друзья, только не нужно это повторять, это опасно и наказуемо законом", - написал Филиппов в Instagram.
Как оказалось, мужчину задержали сотрудники ДПС и оштрафовали на тысячу рублей за "неправильную перевозку пассажиров".
В ванной по городу Тюмени 🔥😇🛀 Делай,что хочется,всё равно тебя будут осуждать до конца жизни!!! 👉спонсор и инженер @timofeysto 👨🔧 👉генератор идей @ruslan72official 🤔 Друзья только не нужно это повторять,это опасно,и наказуема законом⛔️ Если понравилось ставь лайк❤️и напиши своё мнение в комментариях ✅👍🏼 Отмечайте друзей🤪 _ _ #москва #america #казань#пранки #малахов #киев #жесть #сочи #вайны#тюмень72 #смех #юмор #california #ukraine #пятыйканал #тюменьфото #украина #казахстан #екатеринбург#prank #кайфуйпокамолодой72 #тюмень #инстаграм #питер #блоггер #видео #первыйканал #дети#love #нтв @malakhov007
Как сообщал OBOZREVATEL, министерство обороны России предложило ставить все автомобили россиян на воинский учет и отбирать на нужды армии в случае введения в стране военного положения.