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3 февраля • обновлено в 21:06
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Как зовут Эрдогана? У Зеленского опозорились из-за лидера Турции: фото

2.5т
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Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского оконфузилась с написанием полного имени лидера Турции Реджепа Эрдогана.

В Telegram-канале Офиса президента сперва было написано "Тайїп", а уже в следующей публикации исправили на "Таїп".

Со временем пост с неправильным написанием имени также был отредактирован.

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Пресс-служба Зеленского неправильно написала имя Эрдогана

Пресс-служба Зеленского неправильно написала имя Эрдогана

Пресс-служба Зеленского неправильно написала имя Эрдогана

Пресс-служба Зеленского неправильно написала имя Эрдогана

Эрдоган и Зеленский

Эрдоган и Зеленский

ОП

Как писал OBOZREVATEL, ранее пресс-служба опозорилась с написанием слова "Канада". Ошибка была оперативно исправлена, однако журналисты успели ее заметить.

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Автор
Кирилл Лютый
Персоны
Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Зеленский
Место
Украина
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Andreas andreas
Andreas andreas
Опять Юлька менднль накосячила. Наверное хорошо зеле отсасывает
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
У Зеленского его называют просто "Его величество султан Украины".
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