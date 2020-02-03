Как зовут Эрдогана? У Зеленского опозорились из-за лидера Турции: фото

Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского оконфузилась с написанием полного имени лидера Турции Реджепа Эрдогана.

В Telegram-канале Офиса президента сперва было написано "Тайїп", а уже в следующей публикации исправили на "Таїп".

Со временем пост с неправильным написанием имени также был отредактирован.

Пресс-служба Зеленского неправильно написала имя Эрдогана

Пресс-служба Зеленского неправильно написала имя Эрдогана

Эрдоган и Зеленский ОП

Как писал OBOZREVATEL, ранее пресс-служба опозорилась с написанием слова "Канада". Ошибка была оперативно исправлена, однако журналисты успели ее заметить.

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