Как зовут Эрдогана? У Зеленского опозорились из-за лидера Турции: фото

Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского оконфузилась с написанием полного имени лидера Турции Реджепа Эрдогана.
В Telegram-канале Офиса президента сперва было написано "Тайїп", а уже в следующей публикации исправили на "Таїп".
Со временем пост с неправильным написанием имени также был отредактирован.
Пресс-служба Зеленского неправильно написала имя Эрдогана
Пресс-служба Зеленского неправильно написала имя Эрдогана
Эрдоган и Зеленский
ОП
Как писал OBOZREVATEL, ранее пресс-служба опозорилась с написанием слова "Канада". Ошибка была оперативно исправлена, однако журналисты успели ее заметить.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!