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3 лютого • оновлено в 22:16
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Як звуть Ердогана? У Зеленського зганьбилися через лідера Туреччини: фото

7.2т
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Прес-служба президента України Володимира Зеленського осоромилася з написанням повного імені лідера Туреччини Реджепа Ердогана.

У Telegram-каналі Офісу президента спершу було написано "Тайїп", а вже в наступній публікації виправили на "Таїп".

Згодом пост з неправильним написанням імені також був відредагований.

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Прес-служба Зеленського неправильно написала ім'я Ердогана

Прес-служба Зеленського неправильно написала ім'я Ердогана

Прес-служба Зеленського неправильно написала ім'я Ердогана

Прес-служба Зеленського неправильно написала ім'я Ердогана

Ердоган і Зеленський

Ердоган і Зеленський

ОП

Як писав OBOZREVATEL, раніше пресслужба зганьбилася з написанням слова "Канада". Помилка була оперативно виправлена, проте журналісти встигли її помітити.

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Автор
Кирило Лютий
Особи
Реджеп Тайіп Ердоган Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Andreas andreas
Andreas andreas
Опять Юлька менднль накосячила. Наверное хорошо зеле отсасывает
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
У Зеленского его называют просто "Его величество султан Украины".
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