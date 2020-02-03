Як звуть Ердогана? У Зеленського зганьбилися через лідера Туреччини: фото

Прес-служба президента України Володимира Зеленського осоромилася з написанням повного імені лідера Туреччини Реджепа Ердогана.
У Telegram-каналі Офісу президента спершу було написано "Тайїп", а вже в наступній публікації виправили на "Таїп".
Згодом пост з неправильним написанням імені також був відредагований.
Прес-служба Зеленського неправильно написала ім'я Ердогана
Прес-служба Зеленського неправильно написала ім'я Ердогана
Ердоган і Зеленський
ОП
Як писав OBOZREVATEL, раніше пресслужба зганьбилася з написанням слова "Канада". Помилка була оперативно виправлена, проте журналісти встигли її помітити.
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